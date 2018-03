Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului, citat de BBC.Fortele pro-guvernamentale au patruns in Afrin in urma cu doua saptamani doua saptamani pentru a sustine fortele kurde. Turcia considera gruparile kurde ca fiind teroriste si incearca sa le elimine din zona.Guvernul sirian a definit ofensiva drept un "atac" la adresa suveranitatii Siriei si a trimis trupe militare pentru a-i sustine pe kurzi.Raidul aerian vine in urma uneia dintre cele mai sangeroase zile pentru trupele turce de cand au inceput ofensiva in ianuarie. Opt soldati turci au fost ucisi iar alti 13 au fost raniti joi in timpul luptelor din Afrin.Cinci "eroi au cazut pe front si au devenit martiri iar alti sapte au fost raniti", se arata intr-un comunicat al armatei turce. Un al doilea comunicat a anuntat ca inca trei soldati au fost ucisi si sase raniti.Nu au fost oferite detalii privind ciocnirile, dar agentia de stiri Dogan a spus ca soldatii kurzi s-au folosit de tunele pentru a crea o ambuscada pentru fortele turce.Mii de civili din Afrin si-au parasit locuintele de cand a inceput ofensiva turca. ...citeste mai departe despre " Turcii au ucis zeci de luptatori loiali lui Assad, ca razbunare pentru pierderile suferite in Siria " pe Ziare.com