Turcii cedeaza in fata lui Trump? Livrarea sistemelor S-400 de la rusi ar putea fi amanata

Turcia a primit prima transa de componente pentru sistemul de rachete sol-aer S-400 in iulie, in pofida opozitiei SUA, ambele tari fiind aliate in cadrul NATO , si a amenintarilor americane cu sanctiuni.Washingtonul afirma ca duce in continuare discutii cu Turcia pentru ca aceasta sa "renunte" la sistemele antiracheta rusesti.Intr-un interviu la postul de televiziune NTV, Ismail Demir a afirmat ca Rusia s-a oferit sa vanda Turciei avioane de lupta si ca Ankara evalueaza in prezent oferta, adaugand ca autoritatile turce vor lua o decizie in acest sens dupa o "analiza detaliata" a problemei.SUA au suspendat furnizarea de avioane F-35 Turciei din cauza achizitionarii de catre aceasta tara a sistemelor S-400 care, potrivit Washingtonului, "ar putea servi la descoperirea" unor secrete tehnologice ale acestui tip de avion american, si au exclus Ankara din programul F-35 la care aceasta participa, conform AFP.