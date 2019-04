Turkish Airlines s-a mutat de pe aeroportul Ataturk in noul aeroport Istanbul in doar 45 de ore

Companiile aeriene internationale intentioneaza si ele sa demareze zborurile de pe noul aeroport din Istanbul pana la miezul noptii de sambata, transmite DPA.Incepand de vineri dimineata sute de camioane au transportat aproximativ 43.000 de tone de echipamente de pe fostul aeroport international Ataturk spre noul aeroport amplasat la aproximativ 40 de kilometri in nordul Istanbulului. Trei autostrazi au fost inchise temporar traficului pentru a putea permite acest masiv transfer."Transportul nostru a fost in mare parte terminat. Autostrazile inchise sunt redeschise traficului" a anuntat sambata directorul general de la Turkish Airlines, Bilal Eksi intr-un mesaj publicat pe Twitter . Operatiunea a durat 45 de ore.Dupa transfer, fostul aeroport international Ataturk din Istanbul va fi utilizat doar de avioanele cargo. Istanbulul mai are un al treilea aeroport international, Sabiha Gokcen, pe partea asiatica a orasului, a carui capacitate este mai mica decat cea a aeroportului Ataturk si care va continua sa opereze fara modificari.Noul aeroport va avea initial doua piste de aterizare, urmand ca din 2020 sa i se adauge o a treia pista. Inca de la inceput, instalatiile noului aeroport vor avea capacitatea teoretica de a gestiona 80 de zboruri pe ora (40 de decolari si 40 de aterizari), ceea ce va permite un numar de maxim 2.000 de zboruri pe zi, o cifra clar mai mare decat recordul de 1.500 de zboruri pe zi al actualului aeroport Ataturk.Daca in prezent aeroportul international Ataturk din Istanbul este tranzitat de peste 60 de milioane de pasageri pe an, noul aeroport aspira sa ajunga la 90 de milioane de pasageri in 2019 pentru ca in cursul unui deceniu sa ajunga la o capacitate de 200 milioane de pasageri pe an.Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Turcia ca, in perioada 5 aprilie 2019 (ora 03:00) - 7 aprilie 2019 (orele 23:59), va avea loc procesul de transfer si preluare de catre Noul Aeroport Istanbul (IGA) a activitatilor si zborurilor operate pana in prezent pe Aeroportul International Ataturk.Se recomanda cetatenilor romani care se deplaseaza la Istanbul, sa aloce mai mult timp, decat in mod n ...citeste mai departe despre " Turkish Airlines s-a mutat de pe aeroportul Ataturk in noul aeroport Istanbul in doar 45 de ore " pe Ziare.com