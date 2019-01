Turnul Eiffel a fost inchis din cauza zapezii (Foto&Video)

Cel putin un drum important din sud-vestul capitalei franceze a fost inchis timp de cateva ore dupa ce a nins abundent, potrivit France 24.Anul trecut, aproape 1.000 de masini au ramas blocate pe autostrada RN118, iar 2.000 de persoane au fost nevoite sa isi petreaca cel putin o noapte in masina.Autoritatile locale au vrut sa evite un nou scenariu de acest fel, asa ca au inceput sa actioneze cu sare pe strazile din oras chiar de luni.Celebrul monument francez a fost inchis, marti, iar vizitatorii au avut acces doar la restaurantul de la primul etaj daca aveau rezervarea deja facuta.๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Due to the ongoing snowy weather, i am closed to the public for now, except for the access to the @58TOUREIFFEL. More information to come in the middle of the day โ„๐ŸŒจ #EiffelTower #Paris pic.twitter.com/dQYsrmUMc1- La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 22, 2019Turnul Eiffel atrage anual cel putin 7 milioane de vizitatori, insa deseori conditiile meteo ii obliga pe administratori sa declare accesul interzis.Iata cateva imagini cu Parisul sub zapada:Snow in Paris! โ„๐Ÿงฃ๐Ÿงฅ๐Ÿงค๐Ÿ‚#neige #snow #snowinparis #winterinparis #montmartre #sacrecoeur #EiffelTower #paris pic.twitter.com/zDD5l2gH1s- Hotel Le Marianne (@HotelMarianne) January 22, 2019๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bientot 130 ans et quelques flocons blancs! โ„๏ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Almost 130 years old and a few white flakes! โ„๏ธ#TowerTuesday #tourEiffel #EiffelTower #ParisSousLaNeige pic.twitter.com/OfxQXHMsfX- La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 22, 2019Nice, Lionel Bonaventure, @AFPphoto. #neige #paris pic.twitter.com/up5speMWWI- David Sim (@davidsim) January 22, 2019#Paris Premier jour de neige dans la capitale. Quelques images du Jardin des Tuileries vetu de blanc.#neige #HIVER2019 #METEO pic.twitter.com/au9EcZN5VB- Stephanie Roy (@Steph_Roy_) January 22, 2019Got to love the โ„๏ธ today in Paris! #Neige โค๏ธ pic.twitter.com/C5PTyQooxB- Harry Brand (@realHarryBrand) January 23, 2019Paris under the snow โ„๏ธ #Neige #Paris pic.twitter.com/dXHLOsZ2F5- Marie ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท (@marie_spssr) January 22, 2019Snow in #Paris today! #France #snow #neige ##weather pic.twitter.com/5fyQcz52nM- Marco M.M. (@meteorologo777) January 22, 2019A.D. ...citeste mai departe despre " Turnul Eiffel a fost inchis din cauza zapezii (Foto&Video) " pe Ziare.com