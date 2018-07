Intrebat, intr-un interviu acordat CBS News, care sunt cei mai mari adversari la nivel mondial, Donald Trump a raspuns: "Ei bine, cred ca avem multi adversari. Eu cred ca Uniunea Europeana este un adversar, ma refer la ce ne fac in materie de comert.Acum, nu v-ati gandi la Uniunea Europeana, dar este un adversar. Rusia este un adversar din anumite puncte de vedere. China este adversar din punct de vedere economic, categoric este adversar. Dar acest lucru nu inseamna ca sunt rai. Nu inseamna nimic. Inseamna ca sunt competitivi"."Ii respect pe liderii acestor tari. Dar, din punct de vedere comercial, profita de pe urma noastra, iar multe dintre aceste tari sunt in NATO si nu isi achita contributiile", a spus Donald Trump in interviul acordat din statiunea Turnberry ( Scotia ), in care a jucat golf sambata si duminica, inainte de intalnirea pe care o va avea luni, in Finlanda , cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a replicat dur la afirmatiile lui Donald Trump. " America si UE sunt cei mai buni prieteni. Oricine spune ca sunt adversari raspandeste stiri false", a transmis Donald Tusk prin Twitter Citeste si:Trump, in drum spre Helsinki, ataca iar presa: Este dusmanul poporului. Daca Putin mi-ar da Moscova, ar cere si Sankt PetersburgulGermania il avertizeaza pe Donald Trump ca va pierde aliatii daca se apropie de Vladimir PutinLa ce sa ne asteptam de la intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin ...citeste mai departe despre " Tusk il acuza pe Trump ca raspandeste "stiri false" dupa ce a spus ca UE este adversarul SUA " pe Ziare.com