Tusk se teme de ''emotiile anti-europene'' si il acuza pe Trump ca este impotriva unei ''Europe unite si puternice''

"Pentru prima data in istorie avem o administratie americana ce nu este entuziasta, ca sa nu spun mai mult, fata de o Europa unita si puternica", a spus Tusk. ''Vorbesc aici de fapte, nu de propaganda'', a sustinut in continuare fostul premier polonez, vorbind in fata unei multimi cu o zi inainte de Centenarul independentei Poloniei.Tusk a formulat reprosuri la adresa lui Trump si intr-un interviu publicat sambata de cotidianul polonez Gazeta Wyborcza, el afirmand ca actualul presedinte american doreste o lume in care sa fim ''noi, Statele Unite de o parte, si de cealalta parte diferite alte tari dispersate''.Referindu-se la alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor, Tusk a vorbit despre aparitia unui curent nationalist ostil Uniunii Europene.''In acest parlament nu este exclus sa fie reprezentate doua curente, unul tot mai mult in culorile camasilor negre, antieuropean, care mizeaza tot mai mult pe nationalism (...) si un al doilea curent al celor care doresc sa aprofundeze integrarea Uniunii Europene cat mai mult posibil'', explica presedintele Consiliului European.Evocand cresterea ''emotiilor anti-europene'' in mai multe capitale din statele UE , Tusk a apreciat ca acestea ''nu privesc deocamdata liderii, dar astfel de forte cresc sub ochii nostri'', caracterizandu-le drept ''forte care mizeaza mai mult pe conflicte decat pe cooperare, pe dezintegrare mai mult decat pe integrare''.Citeste si: Trump, revoltat dupa ce Macron a propus o armata europeana: Foarte jignitor. Europa sa plateasca ce ii revine in cadrul NATO In discursul sau, fostul premier polonez provenit din randurile liberalilor aflati acum in opozitie, s-a indreptat si impotriva actualului guvern conservator de la Varsovia aflat in conflict cu Bruxelles-ul pe tema reformelor in justitie.Dupa ce recent a vorbit despre riscul unui Polexit (o iesire a Poloniei din UE), desi guvernul polonez a negat orice intentie de acest fel, Tusk a criticat atitudinea acestui guvern fata de institutiile europene. ''Cei care se opun unei prezente puternice a Poloniei in Europa actioneaza de facto impotriva independentei noastre'', a indi