Tusk spune ca acordul turco-american privind suspendarea ofensivei in Siria nu este o incetare a focului reala

"Situatia este destul de evidenta. Aceasta pretinsa 'incetare a focului' nu este ceea ce ne asteptam. In fapt nu este o incetare a focului, este o cerere de capitulare pentru kurzi", a declarat el la finalul summitului UE de la Bruxelles.Turcia a fost de acord joi, la propunerea SUA, sa suspende ofensiva sa in Siria pentru cinci zile pentru a le permite kurzilor sa se retraga din teritoriul vizat de Ankara pentru instituirea unei "zone de securitate"."Trebuie sa reiteram apelul nostru la Turcia de a pune capat actiunii sale militare permanent si imediat, si de a-si retrage fortele si a respecta legea internationala umanitara", a adaugat Tusk.Turcia isi va suspenda ofensiva in nordul Siriei timp de cinci zile, iar ulterior ii va pune capat daca fortele kurde se retrag din sectorul vizat in acest interval, a anuntat joi vicepresedintele american Mike Pence la Ankara.Pentru a permite o retragere a fortelor kurde "in interval de 120 de ore, toate operatiunile militare in cadrul campaniei 'Izvorul Pacii' vor fi suspendate, iar ofensiva va fi complet oprita odata retragerea incheiata", a declarat Pence presei la finalul a patru ore de convorbiri cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan.Fortele kurde vor trebui sa se retraga din sectorul care patrunde 32 de km in teritoriul Siriei, care ar urma sa se transforme la final in "zona de securitate".Numita "Izvorul Pacii", ofensiva turca impotriva fortelor kurde YPG in nordul Siriei, lansata pe 9 octombrie, a provocat un val de indignare la nivel international.Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu a confirmat acest acord."Suspendam operatiunea, nu ii punem capat", a declarat Cavusoglu presei. "Putem opri operatiunea numai atunci cand fortele kurde se vor fi retras complet din regiune", a adaugat el.Occidentalii sustin militiile YPG pentru rolul lor crucial in lupta impotriva jihadistilor gruparii Statul Islamic, dar Ankara le califica drept "teroriste" din cauza legaturilor lor cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care este angrenat intr-o lupta de gherila in Turcia din 1984. Donald Trump a parut sa dea unda verde ofensivei inainte ca, confruntat cu reactiile de condamnare ale tarilor occidentale, sa ceara Ankarei sa puna capat ofensivei si s