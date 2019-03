Tusk vrea o amanare de lunga durata a Brexit: Nu poti trada milioane de oameni care vor sa ramana in UE

Intr-o interventie in Parlamentul European, Tusk a salutat britanicii care au iesit pe strazile Londrei, weekendul trecut, ca sa ceara un nou referendum, dar si pe milioanele de cetateni care au semnat petitia pentru revocarea articolului 50.Amintim ca o petitie pentru renuntarea la Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona si ramanerea Regatului Unit in UE a strans milioane de semnaturi in doar cateva zile.In schimb, presedintele Consiliului European i-a mustrat pe cei care si-au exprimat ingrijorarea privind o amanare de lunga durata a procesului de iesire a Marii Britanii din UE, in contextul in care Camera Comunelor ar respinge, din nou, acordul negociat de Theresa May, noteaza The Guardian."Permiteti-mi sa fac o remarca personala membrilor acestui Parlament. Inainte de Consiliul European, am spus ca ar trebui sa fim deschisi la o amanare pe termen lung daca UK vrea sa vina cu o noua strategie privind Brexit-ul, ceea ce inseamna, bineinteles, ca Marea Britanie va participa la alegerile europarlamentare. Apoi, au existat voci care au spus ca acest lucru nu ar fi bun pentru unii.Vreau sa fiu clar: o asemenea gandire este inacceptabila. Nu poti trada 6 milioane de oameni care au semnat petitia pentru revocarea articolului 50 sau un milion de oameni care au iesit in strada pentru a cere un vot sau majoritatea - din ce in ce mai mare - care vrea sa ramana in Uniunea Europeana", a declarat Donald Tusk.In ciuda intreruperilor europarlamentarilor UKIP, Tusk a continuat: "Ar putea sa simta ca nu sunt reprezentati de Parlamentul britanic, dar trebuie sa simta ca sunt reprezentati de voi in acest Parlament. Pentru ca ei sunt europeni".Fostul lider UKIP, Nigel Farage, i-a raspuns lui Tusk afirmand ca greseste si a sustinut ca un al doilea referendum ar avea acelasi rezultat ca in 2016.Citeste si Mai multi parlamentari britanici propun ca singure optiuni: Brexit fara acord sau ramanerea in UEA.D. ...citeste mai departe despre " Tusk vrea o amanare de lunga durata a Brexit: Nu poti trada milioane de oameni care vor sa ramana in UE " pe Ziare.com