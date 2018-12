Propusa de catre presedintele ucrainean Petro Porosenko, aceasta masura urmeaza sa intre in vigoare in aprilie, potrivit AFP.Ea a fost sustinuta de 227 de deputati, in contextul in care minimul necesar era de 226 de voturi.Ucraina refuza, astfel, sa reinnoiasca acest tratat, aflat in vigoare din aprilie 1999, menit sa fie prelungit in mod automat din zece in zece ani.Rusia a imobilizat, la 25 noiembrie, trei nave de razboi ucrainene care incercau sa treaca din Marea Neagra in Marea Azov si a luat prizonieri cei 24 de marinari de la bordul navelor.Aceasta a fost prima confruntare militara fatisa intre Moscova si Kiev dupa anexarea in martie 2014 a Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Rusia si izbcnirea, in aprilie 2014, a unui razboi sangeros in estul Ucrainei intre forte guvernamentale si sepratisti prorusi.Kievul si Occidentul acuza Moscova ca se afla in spatele acestui razboi, soldat cu peste 10.000 de morti, si ca ii sustine militar si financiar pe separatisti, ceea ce Rusia neaga cu vehementa, in pofida numeroaselor probe in acest sens. ...citeste mai departe despre " Ucraina incheie, simbolic, prietenia cu Rusia " pe Ziare.com