Ucraina le interzice cetatenilor rusi sa voteze pe teritoriul sau la prezidentiale UPDATE Furie la institutiile ruse din tara

Pe pagina sa de Facebook , ministrul de Interne Arsen Avakov a anuntat ca politia care pazeste reprezentantele diplomatice ruse in Ucraina, "la Kiev, Harkov, Odesa si Liov nu va permite accesul cetatenilor rusi in aceste cladiri pentru a vota".Update: Forte in domeniul securitatii incercuiesc duminica instalatii ruse in Ucraina, unde Guvernul refuza sa le permita rusilor sa-si exprime optiunile politice in alegerile prezidentiale ruse, relateaza The Associated Press.Politia ucraineana pazeste Ambasada Rusiei la Kiev si misiunile consulare la Odesa si in alte orase.Kievul a anuntat ca doar unor oficiali diplomatici rusi li se va permite sa voteze. Milioane de etnici rusi traiesc in Ucraina, insa numarul alegatorilor rusi inregistrati in aceasta fosta republica sovietica este neclar.Ucraina protesteaza astfel fata de scrutnul organizat in Crimeea, anexata de Rusia in urma cu exact patru ani.Kievul si Occidentul denunta totodata sustinerea de catre Moscova a rebelilor prorusi in estul tarii, unde continua un conflict sangeros. Rusia respinge acuzatiile.Autoritatile ruse au cerut ONU si Consiliului Europei (CoE) sa intervina, potrivit agentiilor ruse de stiri.De cealalta parte, ultima vizita pe care presedintele rus Vladimir Putin a facut-o inaintea scrutinului de duminica a fost chiar in Crimeea, pentru a marca 4 ani de la anexarea fortata a regiunii.Rusia a anexat in 2014 regiunea ucraineana Crimeea, o decizie condamnata dur pe plan international.Vladimir Putin a mers, miercuri dupa-amiaza, in orasul Sevastopol, unde a salutat decizia istorica luata de locuitorii Crimeei privind unirea cu Rusia."Prin aceasta decizie, ati restabilit dreptatea istorica incalcata in perioada sovietica prin separarea Crimeii de Rusia", a declarat Vladimir Putin, referindu-se la o hotarare din 1954 prin care aceasta regiune a devenit parte a Republicii sovietice Ucraina.Miercuri dimineata, Vladimir Putin a inspectat lucrarile la podul care va face legatura intre Rusia si Crimeea, transmite Reuters.Vizita oficialului de la Kremlin in Crimeea vine in contextul primului tur al scrutinului prezidential, pe care Rusia il organizeaza duminica.Vladimir Putin a avut doua mandate de ...citeste mai departe despre " Ucraina le interzice cetatenilor rusi sa voteze pe teritoriul sau la prezidentiale UPDATE Furie la institutiile ruse din tara " pe Ziare.com