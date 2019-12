Aceasta decizie, luata in cadrul unui summit european la Bruxelles, survine la cateva zile dupa summit-ul in format Normandia (Ucraina, Rusia Germania ) de la Paris menit sa puna capat conflictului din estul Ucrainei si care nu a inregistrat rezultate majore, relateaza AFP.O noua intalnire in acelasi format Normandia a fost convocata peste patru luni. Sanctiunile economice vizeaza de cinci ani sectorul petrolier, al apararii si pe cel bancar din Rusia.Acestea au fost prelungite cu sase luni in iunie, fiind necesara unanimitatea statelor membre ale UE pentru impunerea lor.Sanctiunile au fost impuse dupa moartea a 298 de pasageri ai unui zbor al companiei Malaysia Airlines doborat de o racheta deasupra Ucrainei, in iulie 2014.Conflictul dintre combatantii sustinuti de Rusia si trupele ucrainene s-a soldat cu peste 13.000 de morti din 2014, cand Rusia a anexat Crimeea. ...citeste mai departe despre " UE a prelungit sanctiunile economice impuse Rusiei " pe Ziare.com