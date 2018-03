UE a prezentat propunerea de acord pe Brexit. Ce trebuie sa stie romanii din Marea Britanie

Documentul prezinta, totodata, si prevederi pentru o perioada de tranzitie, 30 martie 2019 - 31 decembrie 2020, ceruta de Guvernul britanic.Unul dintre cele mai importante lucruri pentru care Comisia Europeana insista sa fie prevazute in acordul final este garantarea drepturilor cetatenilor din statele membre UE , deci si ale cetatenilor romani, care traiesc in Marea Britanie, cat si ale cetatenilor britanici care in prezent locuiesc intr-unul din cele 27 de state membre.Drepturile cetatenilor europeni care lucreaza in Marea BritaniePropunerea de Acord publicata saptamana trecuta de Comisia Europeana reprezinta ultima etapa in asigurarea unei retrageri ordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Documentul cuprinde sase parti: dispozitiile introductive, drepturile cetatenilor, alte aspecte privind separarea, decontul financiar, dispozitiile tranzitorii si dispozitiile institutionale, precum si un protocol privind Irlanda si Irlanda de Nord.In Propunerea de Acord, Uniunea Europeana pune pe primul loc, in ceea ce priveste procesul de retragere, garantarea drepturilor cetatenilor europeni, deci si ale cetatenilor romani care traiesc in Marea Britanie, cat si ale cetatenilor britanici care traiesc in celelalte 27 de state membre ale UE.Concret, cetatenii europeni care se afla deja in Marea Britanie sau vor veni pana in data de 30 martie 2019 se vor bucura de aceleasi drepturi ca acum si dupa iesirea definitiva a Marii Britanii din UE. La fel este si cazul cetatenilor britanici care traiesc in prezent in alt stat membru al UE.Totodata, cetatenii europeni care ajung in Marea Britanie in perioada de tranzitie (30 martie 2019 - 31 decembrie 2020) se vor bucura de drepturile de resedinta si de a lucra pe tot parcursul acestei perioade.Dupa aceea, ei vor fi supusi prevederilor Acordului de retragere, adica vor putea sa faca cerere pentru a beneficia de resedinta permanenta la momentul la care vor implini perioada de sedere, respectiv 5 ani.Statul-gazda, insa, ar putea solicita unele demersuri suplimentare, precum depunerea unei cereri pentru un nou permis de resedinta. Exact aceleasi prevederi se vor aplica si cetatenilor britanici care vor sosi intr-un stat membru al UE in perioada de tranzitie.Marea Britanie trebuie sa-si respecte angajamentele financiare...citeste mai departe despre " UE a prezentat propunerea de acord pe Brexit. Ce trebuie sa stie romanii din Marea Britanie " pe Ziare.com