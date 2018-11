UE ajunge la un acord privind investitiile straine directe: Europa trebuie sa isi apere interesele strategice

Deschiderea catre investitiile straine directe este consacrata in tratatele UE. Investitiile straine directe alimenteaza cresterea economica, inovarea si ocuparea fortei de munca. Cu toate acestea, in unele cazuri, investitorii straini ar putea incerca sa achizitioneze active strategice care sa le permita sa controleze sau sa influenteze intreprinderile europene ale caror activitati sunt esentiale pentru securitatea si ordinea publica in UE si in statele membre.Pachetul convenit va garanta ca UE si statele sale membre sunt in masura sa isi protejeze interesele esentiale, constituind in continuare unul dintre cele mai deschise regimuri de investitii din lume."Europa trebuie sa isi apere intotdeauna interesele strategice si asta este exact ceea ce acest nou cadru ne va ajuta sa facem. La aceasta ma refer atunci cand spun ca nu suntem naivi in domeniul liberului schimb. Avem nevoie de control cu privire la achizitiile efectuate de societati straine, care vizeaza activele strategice ale Europei. Felicit Parlamentul European si guvernele UE pentru ajungerea rapida la acest acord", a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.La randul sau, comisarul pentru comert, Cecilia Malmstrom, a apreciat ca "este o etapa importanta a procesului pe care l-am initiat cu doar un an in urma pentru a proteja tehnologia si infrastructurile critice din Europa"."Aceasta demonstreaza vointa Europei de a da curs unei cereri puternice din partea cetatenilor nostri si a partilor interesate. Intr-o lume din ce in ce mai interconectata si interdependenta, avem nevoie de mijloace pentru a ne proteja securitatea colectiva, mentinand in acelasi timp Europa deschisa pentru afaceri. Contez pe Parlamentul European si pe statele membre sa aprobe rapid mecanismele de examinare a investitiilor convenite marti", a adaugat ea.Principalele caracteristici ale noului cadru european pentru examinarea investitiilor straine directe:creeaza un mecanism de cooperare in cadrul caruia statele membre si Comisia vor putea face schimb de informatii si isi vor exprima preocuparile specifice;permite Executivului comunitar sa emita avize in cazurile care privesc mai multe state membre sau in cazul in care o investitie ar putea afecta un proiect sau un program de ...citeste mai departe despre " UE ajunge la un acord privind investitiile straine directe: Europa trebuie sa isi apere interesele strategice " pe Ziare.com