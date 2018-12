UE ar fi dispusa sa extinda termenul pentru Brexit dupa 29 martie 2019

Premierul britanic Theresa May merge la Bruxelles, pe 13 decembrie, la doua zile dupa ce acordul pe tema Brexit va fi supus aprobarii parlamentului britanic.May insista ca Marea Britanie va parasi UE pe 29 martie 2019, dar mai multe surse europene, citate de The Telegraph, sustin ca liderii UE sunt deschisi ideii de a extinde termenul de aplicare a Articolului 50, daca asta inseamna evitarea unui Brexit fara acord.Totul depinde de votul parlamentului britanic din 11 decembrie.Sansele lui May de a castiga votul de martea viitoare au fost diminuate, miercuri, dupa ce Guvernul a publicat un document cu recomandari legislative privind acordul, care avertiza ca Marea Britanie ar putea fi legata de UE pentru totdeauna, daca Irlanda va ramane in uniunea vamala.Recomandarile legislative, pregatite de procurorul general Geoffrey Cox, atrag atentia ca Irlanda de Nord si Marea Britanie vor fi supuse unor regimuri vamale diferite, creandu-se astfel o granita in Marea Irlandeza.Acordul de retragere, negociat timp de 17 luni si care are 585 de pagini, detaliaza conditiile juridice ale iesirii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din UE la 29 martie 2019.Liderii din UE s-au exprimat in favoarea "unei relatii cat mai stranse posibil" cu Londra dupa Brexit. Aceasta relatie a facut obiectul unei "declaratii politice" separate de acordul de divort, care subliniaza obiectivele comune ale Londrei si Bruxelles-ului pentru viitoarea lor relatie si care a fost, de asemenea, aprobata de Consiliul European.Acordul prevede o perioada initiala de tranzitie pana la finele anului 2020, timp in care aproape nimic nu se va schimba in relatiile dintre Regatul Unit si UE.Ulterior, daca perioada de tranzitie nu se va prelungi (cu unul sau cel mult doi ani), Regatul Unit ar ramane in uniunea vamala cu UE in cazul in care nu se va ajunge la o intelegere privind un alt tip de relatii comercial.Citeste si:Marea Britanie poate revoca unilateral decizia de iesire din UEBrexit: Londra va pierde 800 de miliarde de euro si 10.000 de joburi in favoarea FrankfurtuluiBrexit-ul intra pe ultima suta de metri. Va reusi Theresa May?Demisii in lant in Guvernul britanic in semn de protest fata de acordul pentru Brexit anuntat de Theresa MayA.D. ...citeste mai departe despre " UE ar fi dispusa sa extinda termenul pentru Brexit dupa 29 martie 2019 " pe Ziare.com