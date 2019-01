UE ar putea prelungi termenul pentru Brexit. Franta accelereaza pregatirile pentru cazul in care nu va exista acord

"Nu a existat nicio cerere din partea Marii Britanii pentru o prelungire a termenului. In cazul in care va exista o solicitare a Marii Britanii privind o astfel de prelungire, este de competenta UE27 sa decida in unanimitate", a declarat purtatorul de cuvant al Comisiei, Margaritis Schinas, intr-o conferinta de presa.Miercuri, Guvernul May se va confrunta cu o motiune de cenzura, depusa de Opozitie imediat dupa infrangerea usturatoare din Parlamentul britanic, care a respins, marti, acordul negociat cu UE de Theresa May pentru Brexit.Citeste aici detalii - Acordul pentru Brexit a fost respins categoric, pentru May urmeaza o motiune de cenzura. Bruxelles-ul reactioneaza dur: Timpul aproape s-a scurs! Franta , pregatiri pentru un Brexit fara acordPe de alta parte, Franta isi va intensifica pregatirile in perspectiva unui Brexit fara acord, a indicat miercuri presedintia de la Elysee.Prim-ministrul Edouard Philippe ii va reuni joi dimineata pe "principalii ministri vizati pentru a analiza stadiul pregatirilor si a le accelera", a mentionat presedintia franceza, potrivit AFP.Reuniunea fusese programata inaintea votului din parlamentul britanic, in cadrul pregatirilor incepute de mai multe luni in vederea Brexit-ului, ce ar urma sa aiba loc la 29 martie.Odata cu votul negativ al deputatilor britanici, "riscurile unui 'No deal' au crescut ieri", un scenariu care "ar fi foarte negativ pentru Marea Britanie" si "rau pentru Europa , ca si pentru Franta, care este poarta de intrare" a unei parti considerabile din fluxurile de marfuri intre Regatul Unit si restul Europei, subliniaza comunicatul Palatului Elysee.Un proiect de lege care pregateste Franta pentru orice forma ar lua iesirea Marii Britanii din UE urmeaza sa fie adoptat de parlament in cursul saptamanii.Textul, asupra caruia deputatii si senatorii s-au pus de acord la sfarsitul lui 2018, abiliteaza Guvernul sa emita ordonante pentru masuri pregatitoare.Tot legat de perspectiva unui Brexit fara acord, presedintele organizatiei patronale franceze Medef, Geoffroy Roux de Bezieux, a cerut firmelor franceze sa se pregateasca pentru "cel mai rau scenariu", pentru ca "votul de ieri adauga incertitudine la incertitudine"."In fata Brexit-u ...citeste mai departe despre " UE ar putea prelungi termenul pentru Brexit. Franta accelereaza pregatirile pentru cazul in care nu va exista acord " pe Ziare.com