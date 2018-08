UE e criticata dur pentru lipsa de curaj, intr-o opinie publicata de Financial Times: Protestele din Romania si situatia din Ungaria, date ca exemple

"In interiorul UE, angajamentului fata de respectarea valorilor ii lipseste un fundament sanatos. In weekendul trecut, zeci de mii de romani au iesit in strada in capitala tarii, Bucuresti, pentru a protesta fata de escaladarea coruptiei si angajarilor pe pile. Societatea civila are mare nevoie de un sprijin ferm din partea UE, dar se pare ca blocul comunitar ezita sa se lupte cu acest flagel care paralizeaza de zeci de ani institutiile statului", opineaza Judy Dempsey, specialist in domeniul strategiei europene la Carnegie Europe, intr-un comentariu publicat de Financial Times.Autorul articolului sustine ca acelasi lucru poate fi spus si despre situatia din Ungaria, unde ONG-urile au fost luate in vizor. Si in acest caz, potrivit sursei citate, UE a fost rusinos de ineficienta, iar Partidul Popular European, grupul conservator din Parlamentul European, refuza sa elimine din randurile sale partidul de dreapta FIDESZ al premierului maghiar Viktor Orban, de teama ca astfel nu va mai fi cel mai mare grup din PE dupa alegerile de anul viitor."Regimurile autoritare si liderii populisti din Europa isi consolideaza pozitia din cauza lipsei de curaj a UE", adauga autorul articolului.Intre timp, "activistii care inca mai privesc Europa ca pe un pazitor al valorilor si al decentei nu sunt singurii pierzatori. Insasi UE isi pune in pericol tocmai acele principii pe baza carora a fost cladita", mai arata sursa citata.Comisia Europeana a transmis ca urmareste cu ingrijorare situatia de la Bucuresti, in contextul in care protestele pasnice de vineri seara s-au incheiat cu violenta, se arata intr-un mesaj al institutiei, remis marti Ziare.com."Protestatarii au criticat reversibilitatea progresului din justitie si cel inregistrat de lupta anticoruptie. In contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), Comisia urmareste evenimentele cu ingrijorare si acorda o mare importanta independentei Justitiei si luptei impotriva coruptiei", arata un purtator de cuvant al CE."Protestele pasnice s-au incheiat cu violenta. Violenta nu poate fi niciodata o solutie in politica", mai afirma Comisia Europeana.In alta ordine de idei, Judy Dempsey mai critica UE pentru rolul pasiv pe care l-a avut si in a ...citeste mai departe despre " UE e criticata dur pentru lipsa de curaj, intr-o opinie publicata de Financial Times: Protestele din Romania si situatia din Ungaria, date ca exemple " pe Ziare.com