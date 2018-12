UE e in risc acut de colaps si dezintegrare

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cedat in fata revolutiei vestelor galbene, dand castig de cauza unor proteste violente. Astfel slabit si discreditat, ii va fi de aici incolo foarte greu. La fel, Marii Britanii. Urmeaza nemtii si belgienii. Si o Europa condusa, parca, mai rau decat oricand.La temelia variilor crize europene, constituind, de fapt, doar una singura si foarte mare, care tine de proasta gestiune a statelor membre si a Uniunii, e o frustrare care sporeste si o neincredere in elite ce se amplifica, pe masura ce liderii europeni se arata tot mai inadecvati misiunii de a o aplana.Incat, in principiu, nu e nevoie de ditai catedrala intru mantuirea unui neam. Sau a mai multor neamuri. Ajunge uneori nitica chibzuinta. Ajunge sa deschizi Biblia ca sa descoperi cum se dau sanse unui continent.E util, de pilda, sa revezi episodul in care un faraon ingrozit de cosmarurile sale are curajul si inteligenta iesita din comun de a elibera un sclav strain, capabil sa interpreteze visurile premonitorii ale regelui si, in baza evidentei intelepciunii sale, sa-l ridice la rangul de prim-ministru.Drept urmare, Iosif se vadeste in stare sa-si salveze, cu mintea pe care i-a daruit-o D-zeu, nu doar tara de adoptie si patria, ci o regiune de dimensiunea Europei contemporane.Care nu vrea si nu se lasa. Progresista, cum e, ii vine si in plina deriva greu sa descopere in Sfanta Scriptura un indreptar politic. De la marginile ei rasaritene, supuse razboiului hibrid rusesc, amenintarii unei accelerate concentrari de forte militare ale Moscovei in Ucraina, prostiei si antidemocratiei unor lideri ca analfabetii guvernanti romani si pana la periferia ei occidentala, ingropata intr-un ocean de veste galbene, Europa o tine una si buna.Europa o tine intr-o continua gresealaO tine, parca, intr-o continua greseala. Si tinde sa se lase pe mana unor mari si mici nepriceputi. La mai putin de doi ani, dezastruosi, de la accesul sau la carma, Emmanuel Macron nu mai are nicio cale buna de a iesi din dilema in care l-au impins istoria si frustrarile Frantei, aroganta sa personala si insuficienta reflectare a problemelor confruntandu-i patria si Europa.Parte a problemei e faptul ca si Hexagonul si continentul se vad periodic silit ...citeste mai departe despre " UE e in risc acut de colaps si dezintegrare " pe Ziare.com