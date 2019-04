Barnier a precizat - cu o zi inaintea unui summit european extraordinar, in care urmeaza sa se ia o decizie cu privire la acordarea sau nu Londrei a unei noi amanari - ca durata unei a doua amanari dupa 12 aprilie depinde de justificarea pe care urmeaza sa o prezinte premierul britanic Theresa May."Durata unei amanari trebuie sa corespunda scopului unei asemenea amanari", a declarat Barnier, intr-o conferinta de presa, la Luxemburg , citat de News.ro.O serie de ministri europeni, reuniuni la Luxemburg sa pregateasca summit-ul de miercuri, s-au pronuntat anterior in acelasi sens.Insa pentru ca amanarea sa fie posibila trebuie sa existe unanimitate in cadrul UE27. Iar Franta a anuntat deja ca are o conditie pentru a accepta: Un plan clar si credibil de la Theresa May, ceea ce pana acum s-a dovedit greu de obtinut.O sursa apropiata presedintiei franceze a declarat, marti, pentru Reuters, ca o noua amanare a datei Brexit va insemna ca Regatul Unit sa nu participe deplin, in viitor, la decizii cu privire la viitorul Uniunii Europene (UE), evocand in acest sens viitoarea Comisie Europeana (CE) si viitorul buget multianual.Ceva mai permisiva s-a aratat Angela Merkel , dupa intalnirea de marti cu May."O amanare a Brexit de mai multe luni este posibila, pana la inceputul lui 2020", a declarat Merkel, potrivit unui participant la o reuniune a CDU.Pana una alta, Marea Britanie pare ca e departe de un plan clar. Luni a fost aprobata data pentru alegerile europarlamentare, desi britanicii spun ca Brexit-ul e sigur si sper sa nu organizeze scrutinul.Citeste si: UE ameninta Marea Britanie cu excluderea pe 1 iunie daca nu va respecta conditiile amanarii Brexit ...citeste mai departe despre " UE este pregatita sa acorde o noua amanare pe Brexit, dar pune conditii. Azi e ziua decisiva " pe Ziare.com