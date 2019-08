Declaratia survine dupa ce premierul britanic Boris Johnson a spus ca, daca Regatul Unit iese din UE fara un acord, tara nu va mai datora 39 de miliarde de lire sterline catre bugetul comunitar, asa cum convenise fostul premier Theresa May.''Toate angajamentele care au fost asumate de cele 28 de state membre trebuie sa fie onorate. Acest lucru este valabil de asemenea si in special in cazul unui scenariu fara acord, cand este de asteptat ca Regatul Unit sa continue sa-si onoreze angajamentele facute in timpul apartenentei la Uniunea Europeana'', a declarat purtatoarea de cuvant Mina Andreeva.''Achitarea datoriilor este cruciala pentru inceperea unei noi relatii de pe o pozitie corecta, bazata pe incredere mutuala'', a continuat reprezentanta CE, adaugand ca aceasta chestiune nu a fost evocata oficial de Londra pana acum.Boris Johnson a promis sa scoata Regatul Unit din UE la 31 octombrie acest an, chiar daca Londra si Bruxellesul nu incheie un nou acord de retragere. Acordul convenit de UE si fostul premier Theresa May a fost respins de trei ori de parlamentul britanic.Principalul punct de divergenta este asa-numita ''plasa de siguranta'', clauza din acordul de retragere ce are drept scop prevenirea reintroducerii post-Brexit a unei frontiere fizice intre Republica Irlanda - tara membra a Uniunii Europene - si provincia britanica Irlanda de Nord.Citeste si Boris Johnson, mai optimist cu privire la Brexit: negocierile ar putea dura pana in ultimul minut inainte de 31 octombrie ...citeste mai departe despre " UE il contrazice pe Boris Johnson: Marea Britanie datoreaza 39 de miliarde de euro, chiar si in cazul unui Brexit fara acord " pe Ziare.com