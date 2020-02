UE isi prezinta azi planul de negociere cu Londra, la 48 de ore dupa Brexit

Abia trecute 48 de ore de cand Regatul Unit a incetat sa mai fie membru al blocului comunitar, dupa 47 de ani, si in perspectiva acestui prim pas al erei post-Brexit, Barnier a avertizat intr-o postare pe Twitter ca "ii este clar un lucru: pe primul loc este interesul UE, al fiecarui stat membru si al tuturor cetatenilor" europeni.Dupa prezentarea proiectului cu privire la planul de negociere, acesta trebuie aprobat de catre tari la nivel tehnic in cadrul unui Consiliu pentru Afaceri Generale care ar urma sa aiba loc la 25 februarie. Din acel moment, negocierile pot demara in mod oficial.Barnier a gestionat - impreuna cu luxemburghezul Jean-Claude Juncker, pe cand acesta se afla la conducerea Comisiei Europene - negocierile cu Londra pentru a stabili conditiile acordului de iesire si cele ale perioadei de tranzitie care se incheie, in teorie, la 31 decembrie 2020.Francezul, care o va avea ca "numar doi" pe spanioloaica Clara Martinez Alberola, fosta sefa de cabinet a lui Juncker, va continua sa conduca ceea ce se prefigureaza a fi cea mai complicata negociere din istoria Uniunii Europene, avand-o in fruntea executivului comunitar pe nemtoaica Ursula von der Leyen.Barnier, care insista pe importanta mentinerii unitatii in cadrul negocierilor pe care au manifestat-o pana in prezent statele membre, si-a intensificat in ultima vreme vizitele in capitalele UE pentru a discuta cu liderii Celor 27.Joia trecuta, Barnier s-a intalnit la Madrid cu seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, iar vineri, cu doar cateva ore inainte de oficializarea Brexit-ului, s-a deplasat la Paris unde a discutat cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Socialistul Sanchez i-a transmis lui Barnier ca prioritatea pentru Spania este mentinerea unei relatii "stranse si echilibrate" cu Regatul Unit, cu un interes special pe drepturile cetatenesti, un cadru "stabil" pentru pescuit, acces la piata britanica pentru produsele agricole spaniole care sa includa protectia denumirilor de origine si un "acord amplu" in domeniul transportului aerian.La randul sau, Macron a avertizat vineri ca noua relatie "nu va mai fi la fel" ca in ultimele decenii deoarece "nu poti fi si inauntru ...citeste mai departe despre " UE isi prezinta azi planul de negociere cu Londra, la 48 de ore dupa Brexit " pe Ziare.com