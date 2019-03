UE nu accepta planul lui May: Ultimatum pentru Parlamentul britanic, care trebuie sa aprobe acordul saptamana viitoare sau vom avea un hard Brexit pe 12 aprilie

"M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta scenariile unei extinderi si sunt incantat sa confirm ca avem un acord in aceasta privinta", a declarat Donald Tusk.EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:👉 agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week👉 if not agreed next week then extension until 12 April👉 approves 'Strasbourg Agreement'👉 continues no-deal preparations- Donald Tusk (@eucopresident) March 21, 2019Liderii europeni au propus Regatului Unit doua optiuni pentru amanarea Brexit-ului dupa data prevazuta initial, 29 martie, potrivit concluziilor summit-ului european de la Bruxelles.Daca deputatii britanici aproba saptamana viitoare acordul de divort incheiat in noiembrie, cei 27 sunt de acord sa amane data Brexit-ului pentru 22 mai, este o informatie oferita initial pe surse de Politico.In cazul unei noi respingeri de catre parlamentul britanic, "Consiliul European decide sa il proroge pana la 12 aprilie 2019 si asteapta ca Regatul Unit sa indice calea de urmat inainte de aceasta data", au scris liderii europeni.Premierul britanic dorea o amanare pana la 30 iunie, dar aceasta data punea Uniunii o problema din punct de vedere juridic din cauza alegerilor europene, prevazute intre 23 si 26 mai."Daca Regatul Unit nu doreste sa organizeze alegeri, nu vom avea nicio modalitate de a face altceva, ceea ce inseamna ca va fi ales +no deal+", a comentat presedintia Frantei.Obiectivul compromisului acceptat de europeni si de Theresa May "este de a oferi maximul de posibilitati pentru ca acordul de retragere sa fie ratificat", a comentat o sursa guvernamentala spaniola. Acest acord are ca obiectiv de a permite o retragere ordonata a Regatului Unit din UE Citeste si:Londra a incheiat un acord comercial post-Brexit cu Islanda si NorvegiaTrump spune ca dezbaterea pe tema Brexitului sfasie tara si o critica pe May: Nu m-a ascultat ...citeste mai departe despre " UE nu accepta planul lui May: Ultimatum pentru Parlamentul britanic, care trebuie sa aprobe acordul saptamana viitoare sau vom avea un hard Brexit pe 12 aprilie " pe Ziare.com