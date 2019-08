Precizarea vine dupa ce presedintele american Donald Trump a avansat ideea ca Rusia sa fie reprimita in grupul liderilor mondiali.In urma cu cateva zile, si presedintele Emmanuel Macron a pledat pentru normalizarea relatiilor cu Rusia.Oficialul european citat de Reuters a mai declarat ca motivele pentru care Rusia a fost exclusa "raman valide" si orice invitatie adresata Kremlinului ar fi "contraproductiva" si un "semn de slabiciune".Citeste mai multe despre UE nu accepta refacerea G8 cu Rusia inainte de rezolvarea conflictului ruso-ucrainean pe site-ul Curs de Guvernare.Vezi si:Macron nu accepta reprimirea Rusiei in G8 si vrea sa salveze acordul nuclear cu IranulGermania nu e de acord cu o revenire a Rusiei in G7, asa cum vrea Trump ...citeste mai departe despre " UE nu e de acord cu Trump si nu accepta refacerea G8 cu Rusia in actualele conditii " pe Ziare.com