UE promite ca va proteja firmele europene dupa sanctiunile impuse Iranului de SUA

Ministrii de Externe din UE , inclusiv Jeremy Hunt, au declarat printr-un comunicat comun ca sunt "hotarati" sa protejeze interesele economice ale Uniunii si acordul nuclear semnat in 2015, relateaza The Guardian si BBC."Ridicarea sanctiunilor reprezinta o parte importanta a acordului, menita sa aiba un impact pozitiv nu doar asupra relatiilor economice si comerciale cu Iranul, ci si asupra iranienilor.Suntem hotarati sa protejam operatorii economici europeni care fac afaceri legale cu Iranul, in conformitate cu legislatia UE si rezolutia 2231 a Consiliului de Securitate ONU ", se arata in comunicat.Firmele europene au fost instruite sa nu se conformeze cu cererile Casei Albe privind eliminarea afacerilor cu Iranul. Firmele care se decid sa se retraga din Iran pe fondul sanctiunilor SUA trebuie sa primeasca aprobarea Comisiei Europene, in caz contrar riscand sa fie date in judecata de statele membre UE. Donald Trump a semnat, luni dupa-amiaza, ordonanta executiva prin care sunt reintroduse sanctiunile impotriva Iranului, liderul de la Casa Alba denuntand din nou Acordul nuclear "oribil" semnat de marile puteri cu Teheranul.Presedintele SUA a avertizat ca tarile care nu intrerup relatiile economice cu Iranul "risca efecte severe" prin noile sanctiuni. Liderul de la Casa Alba a denuntat din nou Acordul nuclear "oribil si unilateral" semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015. Donald Trump a decis retragerea Statelor Unite din acest tratat.Citeste si Presedintele Iranului acuza SUA de "razboi psihologic", dupa ce Trump a reintrodus sanctiunile