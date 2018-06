UE si disputa privind azilul: Merkel si Macron, pe aceeasi lungime de unda

Dupa ce luni a avut de furca cu partenerii de guvernare crestin-sociali (CSU) pe tema politicii de azil, marti, Angela Merkel a avut o intalnire importanta cu presedintele francez pe un alt subiect major: reformarea UE. Germania nu a raspuns multa vreme la propunerile Parisului in acest sens, dar acum timpul preseaza: la finalul lunii are loc summit-ul comunitar la Bruxelles, iar problema azilului si cea a reformelor sunt strans legate.Intrevederea a avut loc in cadrul consultarilor interguvernamentale germano-franceze, iar cei doi lideri au stat de vorba intre patru ochi inaintea acestei reuniuni oficiale. Cu o seara inainte, Merkel il primise pe noul premier italian. Inaintea unui summit UE, un astfel de trafic la nivel inalt nu este neobisnuit.Unitate germano-francezaPentru cancelarul german slabit in politica interna, intalnirea de la Palatul Meseberg poate fi considerata un succes. Merkel a anuntat la conferinta de presa comuna o colaborare stransa cu Macron si a vorbit despre un "nou capitol" pentru cooperarea bilaterala si europeana.Si Macron s-a declarat optimist - Europa este capabila de progrese.Importanta este o prezenta "suverana si in acelasi timp unita". Aceasta trebuie sa fie noua filosofie pentru Europa. Patru teme s-au aflat pe ordinea de zi: consolidarea politicii externe si de aparare a UE; reformarea uniunii economice si monetare; adoptarea unei politici comune privind azilul; cooperarea in munca de cercetare in domenii ca inteligenta artificiala.Pe anumite teme, parerile sunt foarte diferite la Paris si Berlin. Urmatoarele puncte au fost incluse insa in "declaratia comuna de la Meseberg":o "initiativa de interventie" in politica de aparare cu corelarea sistemelor de armament;crearea unui consiliu european de securitate;mai multe fonduri si personal suplimentar pentru forta de protectie a granitelor externe ale UE;crearea de centre de azil si in afara Uniunii, de exemplu in Africa de Nord;sprijin special pentru statele comunitare care se confrunta cu multi refugiati;un buget propriu al UE pana in 2021 ca dezvoltare a Mecanismului European de Stabilitate (ESM) pentru investitii nationale si posibile impozite europene;crearea unei agentii pentru inteligenta artificiala;reducer ...citeste mai departe despre " UE si disputa privind azilul: Merkel si Macron, pe aceeasi lungime de unda " pe Ziare.com