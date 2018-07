UE si Japonia se aliaza impotriva lui Trump: Au semnat un acord vast de liber-schimb

"Sarbatorim semnarea unui acord comercial extrem de ambitios intre doua dintre cele mai mari economii din lume", au declarat premierul japonez Shinzo Abe, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si presedintele Consiliului European Donald Tusk intr-un comunicat, salutand o "zi istorica".Intr-o conferinta de presa comuna, fara sa mentioneze numele lui Trump, cei trei lideri au insistat indelung asupra rolului de port-drapel al liberului schimb, in contextul in care presedintele american face sa planeze amenintarea unui razboi comercial, relateaza AFP."Semnarea acestui acord de parteneriat economic arata lumii vointa politica de nezdruncinat a Japoniei si Uniunii Europene de a fi campioanele liberului schimb si de a ghida lumea in aceasta directie, in contextul raspandirii protectionismului", a insistat Abe."Transmitem un mesaj clar, care spune ca facem front comun contra protectionismului", a subliniat Tusk, iar Juncker a continuat in aceeasi nota: "noi aratam ca suntem mai puternici si mai bine pozitionati atunci cand lucram impreuna (...) . Nu exista protectie in protectionism".Din contra, in "incertitudine politica, retorica agresiva, imprevizibilitate, iresponsabilitate" se afla "riscuri reale la adresa intreprinderilor noastre, si nu in acorduri comerciale", a conchis Tusk.Textul, care marcheaza finalizarea cu succes a unor negocieri deschise in 2013, urmeaza sa fie supus pana la sfarsitul anului aprobarii Parlamentului European (PE) in vederea unei intrari in vigoare in 2019, daca Parlamentul japonez il aproba la fel de repede.Spre deosebire de acordul UE- Canada (CETA) - contestat in prezent de Italia -, el nu trebuie sa fie ratificat de fiecare Parlament national din UE.Branza si automobileIntitulat Jefta (Japan-UE Free Trade Agreement), acest pact, cel mai important negociat vreodata de UE, vizeaza o zona de liber-schimb care acopera aproape un sfert din Produsul Intern Brut (PIB) mondial si peste 600 de milioane de locuitori.De partea europeana, sectorul agroalimentar iese drept mare invingator din negocieri. In final, 85% din produsele agroalimentare din UE vor putea sa intre in Japonia fara taxe vamale, insa, in unele cazuri, dupa o perioada de tranzitie. In altele, ca cel al vitei, taxele vor scadea progresiv. Orezul, un pr ...citeste mai departe despre " UE si Japonia se aliaza impotriva lui Trump: Au semnat un acord vast de liber-schimb " pe Ziare.com