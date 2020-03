UE trimite intariri la granita dintre Grecia si Turcia, dupa ce Erdogan a deschis frontierele pentru 75.000 de migranti

"Am ridicat nivelul de alerta pentru toate frontierele cu Turcia la inalt", a precizat o purtatoare de cuvant a Frontex intr-un comunicat transmis de la Bruxelles."Am primit o cerere de ajutor suplimentar de la Grecia. Am luat deja masuri pentru a trimite echipament tehnic si agenti suplimentari in Grecia", a adaugat ea.Comisarul european pentru Migratie, Margaritis Schinas, a scris pe Twitter ca a cerut o reuniune extraordinara a ministrilor de interne din UE pentru a discuta despre aceasta situatie.El a adaugat ca "sunt in desfasurare consultari" intre presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul grec Kyriakos Mitsotakis si comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson.Yesterday night called the Croatian Presidency @EU2020HR and Deputy PM Minister @DavorBozinovic to request that EU Home Affairs Ministers meet urgently in an extraordinary JHA Council. Consultations ongoing with @vonderleyen @YlvaJohansson @PrimeministerGR. Tomorrow in Berlin. https://t.co/YpAuUOG1tl- Margaritis Schinas (@MargSchinas) March 1, 2020De ce au fost deschise frontiereleTurcia si-a deschis frontierele cu UE, spre Grecia si Bulgaria , lasand libera trecerea pentru mii de refugiati si migranti.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca "a deschis portile" pentru migranti dupa moartea a zeci de soldati turci in bombardamente aeriene ale regimului presedintelui sirian Bashar al-Assad in nordul Siriei.Turcia a sustinut duminica faptul ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana.Erdogan a facut presiune asupra UE si a statelor membre NATO pentru a obtine sprijinul lor in operatiunile militare ale Turciei in Siria.Frontex explica in comunicatul sau ca urmareste indeaproape situatia la frontierele Greciei si Bulgariei cu Turcia.13.000 de migranti, la granita cu GreciaIn acelasi timp, in fata afluxului de mii de migranti, premierul grec Kyriakos Mitsotakis a convocat o reuniune de urgenta a consiliului guvernamental de Afaceri Externe si Aparare pentru duminica seara.La nord-est de Grecia, circa 13.000 de migranti, conform ONU , sunt masati la frontiera terestra eleno-turca, sperand sa treaca din Turcia in Grecia, dupa decizia Ankarei ...citeste mai departe despre " UE trimite intariri la granita dintre Grecia si Turcia, dupa ce Erdogan a deschis frontierele pentru 75.000 de migranti " pe Ziare.com