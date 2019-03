UE va exclude Marea Britanie automat in iulie, daca britanicii nu participa la scrutinul european -surse

"Apartenenta Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Uniunea Europeana se va incheia la 1 iulie, daca natiunea nu va participa la alegerile europarlamentare din luna mai", arata un proiect de document distribuit la o reuniune a ambasadorilor tarilor UE inaintea summitului Consiliului European din 21-22 martie, informeaza agentia de presa italiana ANSA.Documentul a fost elaborat in contextul in care Guvernul Theresa May se pregateste sa solicite formal amanarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.Presedintia Frantei a somat vineri Guvernul Marii Britanii sa ofere o pozitie "clara" privind intentiile in cadrul procedurii Brexit inaintea summitului Uniunii Europene programat saptamana viitoare. "Guvernul britanic trebuie sa ofere o solutie clara", a transmis Biroul presedintelui Emmanuel Macron. "Fara claritate, nu este posibila nicio solutie", a subliniat Biroul lui Emmanuel Macron, explicand ca, daca actualul proiect de Acord Brexit va fi respins a treia oara, trebuie prezentat "un plan alternativ clar", altfel Marea Briatnie va iesi din Uniunea Europeana fara niciun acord.Marea Britanie urma sa se retraga din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat, joi seara, planul Guvernului Theresa May de a solicita amanarea Brexit pana cel putin pe 30 iunie.Brexit-ul va fi amanat, daca vrea si UE. Parlamentul o trimite pe May la Bruxelles sa spuna ca nu mai pleaca acum si nu stiu exact cand o vor facePotrivit motiunii, Guvernul Theresa May va incerca sa obtina aprobarea UE pentru amanarea Brexit pana cel putin pe 30 iunie daca Parlamentul britanic va adopta un acord de retragere pana miercurea viitoare. Daca Acordul Brexit va fi respins din nou de Camera Comunelor, Guvernul Theresa May va incerca din nou sa obtina amanarea Brexit, dar potrivit termenilor stabiliti de Uniunea Europeana. Premierul Theresa May a avertizat ca, in aceasta situatie, amanarea Brexit va fi mult mai indelungata.Camera Comunelor a respins de doua ori Acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o ...citeste mai departe despre " UE va exclude Marea Britanie automat in iulie, daca britanicii nu participa la scrutinul european -surse " pe Ziare.com