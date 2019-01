UE va introduce controale vamale la frontiera irlandeza in cazul unui Brexit fara acord

"Daca vreti sa fac speculatii asupra a ceea ce s-ar intampla in Irlanda in scenariul unui Brexit fara acord, cred ca este destul de evident ca vom avea o frontiera solida, iar angajamentele asumate prin Acordul din Vinerea Mare si toate lucrurile pe care le-am facut de ani de zile prin instrumente si programe vor trebui in mod inevitabil sa fie adaptate.Sigur ca noi vrem pace, sigur ca sustinem Acordul din Vinerea Mare, dar acestea sunt efectele scenariului Brexitului fara acord", a declarat marti un purtator de cuvant al lui Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, conform cotidianului The Guardian.Vicepremierul Irlandei, Simon Coveney, a semnalat saptamana trecuta, intr-o discutie privata, ca nu ar trebui sa se vehiculeze efectele pe care un Brexit fara acord le-ar avea asupra frontierei, de teama represaliilor.Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana risca sa afecteze modul de implementare a Acordului din Vinerea Mare (semnat in 1998), care a permis incheierea conflictului nord-irlandez.In ultimii ani, numerosi politicieni britanici au cerut organizarea unui nou referendum privind apartenenta la UE . Referendumul care a decis Brexit a generat o profunda criza interna in Marea Britanie, in contextul in care Scotia , Irlanda de Nord si Tara Galilor au semnalat ca vor ramanerea in UE, avertizand chiar cu independenta.Fostii premieri Tony Blair si John Major au atras atentia ca eventuala iesire din UE va pune in pericol unitatea Marii Britanii, afectand acordul de pace privind Irlanda de Nord si alimentand miscarea proindependenta in Scotia."Abandonati apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana si sa nu fiti surprinsi ca la final, drept consecinta, abandonam unitatea noastra ca tara", a declarat John Major, premier conservator britanic in intervalul 1990-1997."Votul in favoarea iesirii din UE pune in pericol viitorul Irlandei de Nord", a spus, la randul sau, fostul premier laburist Tony Blair.Uniunea Europeana ar putea refuza o eventuala cerere a Marii Britanii de prelungire a negocierilor in virtutea Articolului 50 al Tratatului comunitar, afirma Stephen Barclay, ministrul britanic pentru Brexit.In contextul crizei politice de la Londra, Stephen Barclay a declarat pentru BBC Ra ...citeste mai departe despre " UE va introduce controale vamale la frontiera irlandeza in cazul unui Brexit fara acord " pe Ziare.com