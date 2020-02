UE va lansa o noua misiune navala si aeriana in Mediterana

Decizia a marcat eliminarea unui blocaj dupa saptamani de negocieri fara rezultat si a avertismentului sefului diplomatiei europene Josep Borrell ca blocul european risca sa devina irelevant daca nu poate actiona, lasand soarta Libiei in seama Turciei si a Rusiei, transmite Reuters."Suntem cu totii de acord sa cream o misiune care sa blocheze intrarile de arme in Libia", a declarat ministrul italian de Externe, Luigi di Maio, dupa reuniunea care a avut loc la Bruxelles, referindu-se la un embargou al ONU pentru arme impus in 2011, care nu prea mai este respectat.Intr-un compromis pentru a calma ingrijorarile Austriei ca misiunea navala va avea ca efect cresterea numarului de migranti in Europa , navele UE vor inspecta vasele suspecte in estul mediteranei, unde are loc cea mai mare parte a contrabandei cu arme, departe de rutele migrantilor, au spus diplomatii.Borrell spera ca misiunea UE sa devina operationala la sfarsitul lunii martie. Initial, ea va avea loc in apele internationale, nu libiene. Borell a mai spus ca misiunea UE nu va patrula la granita terestra dintre Egipt si Libia."Ar fi foarte dificil pentru noi sa actionam intre doua state suverane", a declarat Borell reporterilor.Ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, considera acceptabila initiativa, dar Viena va fi inca vigilenta pentru orice semne ca misiunea, a carei pregatire va dura cateva saptamani, va duce la atragerea de migranti in Europa.Actuala misiune a UE in regiune, cunoscuta sub numele de Operation Sophia, a fost oprita in martie anul trecut, dupa ce Italia , confruntata cu un curent anti-imigranti, a anuntat ca nu va mai prelua migranti salvati pe mare.Misiunea Operation Sophia va fi desfiintata.Schallenberg a spus ca Austria a renuntat la veto pentru ca noua misiune este pur militara, nu si umanitara. Cu toate acestea, potrivit legislatiei internationale, navele UE trebuie sa ii salveze pe cei aflati in pericol pe mare. ...citeste mai departe despre " UE va lansa o noua misiune navala si aeriana in Mediterana " pe Ziare.com