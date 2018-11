Programul numit iBorderCtrl va functiona la patru puncte de frontiera din Grecia Ungaria si Letonia , toate patru fiind, de fapt, granite ale UE cu tari care nu fac parte din Uniune.iBorderCtrl consta intr-un sistem online de verificare a identitatii compus din doua etape. In prima etapa, cel care urmeaza sa treaca frontiera va completa un formar online si va trimite documentele necesare verificarii.In a doua etapa, persoana respectiva va trebui sa raspunda in fata unei camere web la anumite intrebari adresate de un agent vamal virtual. Intrebarile pot fi de genul: "Ce ai in bagaj?" sau "Deschiderea bagajului va confirma ca ceea ce declari este adevarat?".Inteligenta artificiala va analiza comportamentul calatorului, inclusiv reactiile faciale si gesturile facute in timp ce raspunde la intrebari, pentru a determina daca acesta spune sau nu adevarul.Daca primeste un aviz pozitiv, calatorul va primi un cod QR pe care-l va scana la vama pentru a trece granita. In caz contrar, acesta va fi supus la vama unei verificari biometrice, dupa care va fi procesat de un agent vamal.Proiectul se afla inca in fazele incipiente de testare, iar o versiune anterioara a avut o acuratete de doar 76%. Cei de la iBorderCtrl spun insa ca procentul poate fi crescut la 85%. Pentru siguranta granitelor Uniunii Europene, este de preferat ca marja de eroare sa fie in sensul rezultatelor negative false, decat sa fie pacalit in a da un aviz pozitiv cand nu este cazul.Mai exista si problema incalcarii intimitatii personale pe care folosirea acestor tehnologii o poate ridica. Oamenii se pot intreba daca, dupa ce le-au fost luate amprentele si au fost supusi si altor verificari biometrice, nu vor fi supravegheati.Cert este ca Uniunea Europeana spera ca folosind un sistem precum iBorderCtrl va creste siguranta la granite si va grabi procedura de trecere a frontierelor. ...citeste mai departe despre " UE va testa la granite un detector de minciuni bazat pe inteligenta artificiala " pe Ziare.com