UE vrea sa disciplineze Italia. Roma ar putea introduce o moneda paralela

"Ne scriu scrisori la fiecare 15 minute. Sunt numai niste birocrati", spunea recent intr-un show de televiziune, referindu-se la UE, ministrul italian de Interne si liderul formatiunii de extrema dreapta "Lega", Matteo Salvini.Partenerul sau de coalitie din "Miscarea cinci stele", ministrul Economiei, Luigi Di Maio, declara la Roma ca pentru solutionarea problemelor europene sunt necesare datorii mai mari ale Italiei.Guvernul italian este de parere ca politica fiscala a Bruxelles-ului ar fi de vina pentru declinul economiei italiene si cresterea datoriilor, ajunsa intre timp la 131% din PIB.Inclestare intre Uniunea Europeana si ItaliaO lupta intre Comisia de la Bruxelles si tarile zonei euro era previzibila, avand in vedere ca UE nu slabeste lantul disciplinei financiare. Comisarul european de resort, Valdis Dombrovskis, a initiat procedurile de aplicare a unor sanctiuni in cazul Italiei din cauza previziunilor de crestere a deficitului bugetar si-n 2019.Este nevoie de acordul celorlalte 18 state din comunitatea monetara. Italia va avea la dispozitie 3 pana la 6 luni pentru a indeplini cerintele Comisiei. Abia dupa aceea va putea CE sa aplice sanctiuni financiare sau sa taie fondurile alocate Italiei. Pana in prezent, Comisia n-a fost nevoita sa apeleze la asemenea masuri."Italia isi distruge prosperitatea"Guvernul nationalist-populist de la Roma doreste ca prin contractarea de noi datorii sa finanteze noi beneficii sociale, sa reduca varsta de pensionare si impozitele si sa stimuleze investitiile.Acest lucru, potrivit ministrului italian de Finante, Giuseppe Tria, va stimula cresterea economica si, in cele din urma, va conduce la o scadere a datoriei.Expertii din Comisia Europeana, precum si ministrii de Finante din cadrul uniunii monetare, vad situatia in mod diferit. Ipotezele italienilor sunt mult prea optimiste. Deficitele mai mari si cresterea costului datoriei ar conduce bancile italiene deja slabe spre criza, a criticat comisarul european Dombrovskis.In cele din urma, statul italian ar putea intra in incapacitate de plata. In prezent, fiecare italian plateste 1.000 de euro pe an pentru vechile datorii ale statului. "Guvernul risca prosperitatea italienilor", a spus Dombrovskis.Prin urmare, Comisia Europeana insista ca populistii ...citeste mai departe despre " UE vrea sa disciplineze Italia. Roma ar putea introduce o moneda paralela " pe Ziare.com