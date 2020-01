Moneda dedicata Brexit, cu mesajul: Pace, prosperitate si prietenie

Circa trei milioane de monede vor fi distribuite incepand de vineri, 31 ianuarie, de banci, oficii postale si centre comerciale, alte sapte milioane urmand sa fie puse in circulatie mai tarziu in cursul acestui an, transmite Reuters."Retragerea din Uniunea Europeana este un punct de cotitura in istoria noastra si aceasta moneda marcheaza inceputul acestui nou capitol", a declarat ministrul britanic de finante Sajid Javid.Ministerul britanic de Finante stabilise initial ca noua moneda de 50 de pence sa fie inscriptionata cu 29 martie 2019, data initiala la care fusese prevazut Brexitul inainte ca disputele dintre sustinatorii si adversarii iesirii din UE sa conduca la amanarea acestuia.Citeste mai departe despre " UK lanseaza in circulatie noua moneda de 50 de pence cu ocazia Brexitului " pe Ziare.com