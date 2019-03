UK: Parlamentul a votat pentru a prelua controlul asupra Brexit. Demisii din Guvernul May, care denunta un precedent periculos

Acest amendament, pentru care 329 de parlamentari au fost pentru si 302 impotriva, le permite sa organizeze, miercuri, o serie de voturi indicatoare asupra formei pe care trebuie sa o ia Brexit-ul: mentinerea in piata unica, un nou referendum, chiar anularea iesirii din UE , transmit Reuters si AFP.Parlamentarii britanici au decis sa ia o masura fara precedent pentru a incerca sa gaseasca o metoda de compromis in impasul cu Uniunea Europeana, mai exact pentru a gasi alternative la acord care ar putea obtine aprobarea Parlamentului. 30 de parlamentari conservatori au votat astfel impotriva Guvernului.Votul a avut loc in timp ce premierul Theresa May cauta sprijin pentru a obtine votarea acordului sau de divort negociat cu Bruxelles-ul, respins masiv de doua ori de deputati, dar de care depinde iesirea ordonata din Uniunea Europeana la 22 mai.Amendamentul votat a fost propus de parlamentarul conservator Oliver Letwin, dupa ce Theresa May a recunoscut ca inca nu exista suficienta sustinere in Parlament fata de acordul negociat cu oficialii UE.Votul de luni seara este un "precedent periculos", a reactionat Ministerul insarcinat cu Brexit-ul intr-un comunicat, relateaza AFP."Acest amendament rastoarna echilibrul dintre institutiile noastre democratice si creeaza un precedent periculos si imprevizibil pentru viitor", a reactionat ministerul.Trei secretari de stat din Guvernul condus de premierul Theresa May au demisionat, luni seara, in dezacord cu strategia sa legata de iesirea din UE, intr-o seara tensionata, relateaza AFP.Este vorba despre Richard Harrington (Industrie), Alister Burt (Externe) si Steve Brine (Sanatate).Richard Harrington a reprosat Guvernului in scrisoarea sa de demisie ca "joaca ruleta" cu "vietile si mijloacele de subzistenta ale unei mari majoritati a poporului nostru", din cauza "esecului sau de a garanta un acord" de iesire.Citeste si: Un milion de oameni au iesit pe strazile Londrei sa ceara un nou referendum: Iubim UE. Brexitul face mult rau (Foto&video)O petitie pentru renuntarea la Brexit a strans peste 4 milioane de semnaturi in doar 3 zileFemeia care a lansat petitia-record antiBrexit, amenintata cu moartea: Am vrut sa le arat nepotilor ce insemna democratieToate ca ...citeste mai departe despre " UK: Parlamentul a votat pentru a prelua controlul asupra Brexit. Demisii din Guvernul May, care denunta un precedent periculos " pe Ziare.com