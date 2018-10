Acest agent al Ministerului chinez al Securitatii Statului, Yanjun Xu, alias Qu Hui sau Zhang Hui, a fost arestat pe 1 aprilie in Belgia si extradat marti in SUA, unde a fost inculpat pentru "tentativa de spionaj economic", potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul american al Justitiei.Chinezul este acuzat ca, incepand din 2013 si pana la arestarea sa, ar fi incercat sa obtina informatii despre mai multe companii aeronautice, printre care General Electric Aviation. El ar fi identificat experti angajati de aceste companii si i-ar fi atras in China sub pretextul unor conferinte universitare.El ar urma sa fie judecat la Cincinnati, in Ohio, unde se afla sediul GE Aviation, si risca pana la 15 ani de inchisoare.Presedintele american Donald Trump a realizat o apropiere notabila cu Beijingul si "prietenul" sau Xi Jinping, la inceputul mandatului sau in 2017, dar recentul razboi comercial a suflat un vant rece asupra relatiilor dintre China si Statele Unite, conchide AFP. ...citeste mai departe despre " Un agent chinez va fi judecat in SUA pentru spionaj economic " pe Ziare.com