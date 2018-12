"La 28 decembrie, agenti ai FSB au retinut la Moscova un cetatean nord-american, Paul Whelan, in timp ce acesta realiza activitati de spionaj", a informat FSB intr-un comunicat de presa.Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a adaugat ca impotriva lui Whelan s-a deschis un proces penal in virtutea articolului 276 din codul penal care se refera la activitati de spionaj.Citeste si: Rusia a facut un schimb de spioni la granita, cu o tara UE si NATOO rusoaica a fost arestata si inculpata pentru spionaj in AmericaSpioni rusi arestati in Olanda : Vizau un laborator care ancheteaza otravirea lui Skripal ...citeste mai departe despre " Un american suspectat de spionaj a fost retinut la Moscova " pe Ziare.com