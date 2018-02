Un amiral american spune ca Statele Unite ar trebui sa se pregateasca pentru un razboi cu China

Harris, care se bazeaza pe Australia pentru a sustine sistemul international bazat pe reguli de asigurare a securitatii in zona Asia -Pacific, sustine ca intentiile Beijingului de a domina Marea Chinei de Sud sunt clare si ca in curand puterea militara a Chinei o va rivaliza pe cea a Statelor Unite, informeaza The Guardian."Intentia Chinei este clara. Noi ignoram riscul", a declarat amiralul american care a mai precizat ca este "ingrijorat ca Beijingul are in plan sa submineze ordinea internatioanala bazata pe reguli".Harris mai spune ca Statele Unite si aliatii lor ar trebui sa fie atenti la expansiunea militara a Beijingului si a avertizat ca in prezent se dezvolta "un cult al personalitatii" presedintelui Xi Jinping.Amiralul american sustine ca ingrijorarile sale au inceput in momentul in care Beijingul a decis sa construiasca baze militare pe sapte insule din Marea Chinei de Sud care apartineau de drept statului Filipine.In 2016, judecatorii Curtii de Arbitraj de la Haga au decis ca Beijingul nu are nicio baza legala sa revendice cea mai mare parte a acestei zone, asa cum o face din 1947. In replica, presedintele Xi Jinping a declarat ca insulele din Marea Chinei de Sud sunt parte a teritoriului tarii sale "din timpuri stravechi" si ca "suveranitatea teritoriala nu va fi afectata de decizie".Ca atare, armata chineza a continuat constructia bazelor militare.Harry Harris, fiul unui ofiter american si al unei femei japoneze, a fost nominalizat de presedintele Trump pentru a preluat postul de ambasador al Statelor Unite in Australia. Harris are nevoie de acordul Senatului, care inca nu a stabilit o data pentru audieri.Great to see Admiral Harry Harris nominated by @realDonaldTrump as US Ambassador to Australia. Look forward to seeing you in Canberra, Harry! pic.twitter.com/YHvu1NQ4BN- Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) February 10, 2018Citeste si:China nici nu vrea sa auda de decizia de la Haga: Nu recunoaste drepturile Filipine in Marea Chinei de SudModificare in Google Maps, din cauza unei dispute dintre China si FilipineC.S.R. ...citeste mai departe despre " Un amiral american spune ca Statele Unite ar trebui sa se pregateasca pentru un razboi cu China " pe Ziare.com