Un angajat al Consulatului SUA din Istanbul acuzat de spionaj e tinut in detentie de aproape 2 ani, fara proces

Tribunaul a dat astfel curs avizului procurorului, care s-a opus eliberarii conditionate a lui Metin Topuz, reclamata de catre avocatii sai.In cursul audierii, Metin Topuz a protestat din nou si si-a sustinut nevinovatia. "Vreau sa fiu eliberat", le-a spus el judecatorilor, potrivit unei corespondente AFP aflata la fata locului.Trei cereri similare au fost respinse, in primele audieri ale acestui proces, in martie, mai si iunie.Procesul a fost amanat la 11 decembrie.Metin Topuz, insarcinat la Consulatul american cu legatura intre autoritatile americane si brigada de lupta impotriva traficului de stupefiante din cadrul politiei turce, a fost arestat in octombrie 2017 si mentinut de atunci in detentie provizorie.Acuzat de autoritatile turce de "spionaj" si "tentativa de rasturnarea Guvernului", el risca inchisoarea pe viata.Autoritatile turce il acuza de faptul ca a are legaturi cu o miscare a predicatorului Fethullah Gulen, pe care au clasificat-o drept "grupare terorista". Gulen este prezentat in Turcia drept "creierul" unei tentative de lovitura de stat, in 2016, acuzatii pe care acesta le respinge.Metin Topuz afirma ca contactele pe care le-a avut cu persoane pe care autoritatile turce le prezinta drept sustinatori ai lui Gulen faceau parte din activitatea sa sica el nu facea decat sa se "supuna ordinelor" superiorilor sai de la consulat.