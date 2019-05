Printre raniti se afla turisti, dar si localnici, potrivit autoritatilor egiptene. Nu a fost inregistrat niciun deces in urma atacului, informeaza Al Jazeera.Pe retelele de socializare au aparut imagini cu autocarul avand geamurile sparte si cel putin o persoana plina de sange.Presa locala vorbeste despre 10 egipteni si 7 turisti din Africa de Sud care ar fi raniti.Este cel de-al doilea atac de genul acesta din ultimele 6 luni in zona piramidelor din Giza, unde vin turisti din intreaga lume.In decembrie 2018, trei turisti vietnamezi si un ghid egiptean si-au pierdut viata, dupa ce autocarul in care se aflau a lovit un dispozitiv exploziv improvizat la doar 4 kilometri de Marea Piramida din Giza.Niciunul dintre atacuri nu a fost pana acum revendicat, dar in mod obisnuit pentru asemenea incidente vor urma raiduri ale armatei egiptene impotriva insurgentilor din peninsula Sinai.PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct- EHA News (@eha_news) May 19, 2019video from the scene #Giza #Egypt pic.twitter.com/4uN3HlvyTX- Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) May 19, 2019 ...citeste mai departe despre " Un autocar care ducea turisti la piramidele din Egipt a fost atacat cu bomba " pe Ziare.com