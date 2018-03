Nu exista supravietuitori, relateaza site-ul agentiei Sputnik.Potrivit informatiilor preliminare, aeronava ar fi suferit o defectiune tehnica in momentul in care se pregatea sa aterizeze, prabusindu-se in apropiere de baza aeriana Hmeymim, localizata langa orasul sirian Latakia.Ministerul Apararii de la Moscova a mai precizat ca avionul s-a prabusit la 500 de metri de pista de aterizare a bazei Hmeymim si ca nu ia in calcul ipoteza unui atac asupra aeronavei.Antonov An-26 este o aeronava militara capabila sa transporte pana la 38 de persoane, excluzand echipajul, si o incarcatura de pana la 5,5 tone.Foto: Marko Stojkovic - flickr, CC BY-SA 3.0, Link ...citeste mai departe despre " Un avion militar rus s-a prabusit in Siria: 32 de persoane au murit " pe Ziare.com