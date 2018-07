Seful politiei de la Teheran, Hossein Rahimi, a declarat ca barbatul, neidentificat, s-a folosit de complici pentru a aduna in jur de 250.000 de monede in ultimele zece luni. Rahimi l-a numit "Sultanul Monedelor", scrie BBC.Iranienii au cumparat in masa monede de aur de cand SUA au abandonat acordul nuclear in mai, si au amenintat ca vor reimpune sanctiuni, declansand astfel o scadere a monedei nationale.Vezi si Reactia Iranului, dupa ce Trump a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclearUn dolar american valora miercuri aproximativ 81.000 de riali iranieni, fata de 43.000 la sfarsitul lui 2017. ...citeste mai departe despre " Un barbat a fost arestat dupa ce a strans doua tone de monede de aur " pe Ziare.com