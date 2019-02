Lang a spus ca numai in acest an PIB-ul german ar pierde aproximativ 17 miliarde de euro si a prognozat ca Marea Britanie va intra probabil in recesiune, daca va avea loc un Brexit dur, transmite Reuters."Masurile de protectie luate de companii si politicieni ar putea sa atenueze efectele cele mai daunatoare, dar vom simti totusi impactul unui Brexit dur", a afirmat Lang intr-un discurs sustinut la Berlin.Premierul Theresa May va propune, marti, Parlamentului excluderea in mod oficial a posibilitatii unui Brexit fara acord, intr-o incercare de a evita opozitia unor parlamentari care risca sa puna in pericol procesul de iesire din Uniunea Europeana, au relatat publicatiile The Sun si Daily Mail.Pe masura ce termenul Brexit-ului se apropie, May face o ultima incercare pentru a obtine schimbari in acordul de separare convenit cu UE , dar parlamentarii vor incerca miercuri sa isi impuna autoritatea printr-o serie de voturi in Parlament.Vezi si Merkel vrea un Brexit ordonat ...citeste mai departe despre " Un Brexit dur ar costa Germania 0,5% din PIB " pe Ziare.com