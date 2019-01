Un Brexit fara acord ar putea da ceasul inapoi cu zeci de ani. Joaca la cacealma cu cel mai negru scenariu

Recesiune, oprirea avansului tehnologic si medical pentru zeci de ani, sunt doar cateva dintre scenariile negre care ar rezulta dintr-un Brexit haotic, fara un acord.Si anul nu a inceput deloc promitator din acest punct de vedere. In mai putin de doua saptamani, Parlamentul britanic este chemat la vot, insa lucrurile nu s-au schimbat cu nimic fata de momentul in care Theresa May a amanat in ultima clipa votul, sperand ca va castiga timp sa se asigure ca acordul trece.Din contra, o lume intreaga a vazut cum i se inchid, una cate una, 27 de usi in nas la Bruxelles.Guvernul May incearca acum o abordare agresiva, totul sau nimic, amenintand joi, prin vocea ministrului pentru Brexit, Stephen Barclay, ca Marea Britanie va parasi in cele din urma Uniunea Europeana fara un acord daca, aceasta este decizia Parlamentului. Iar asta ar destabiliza Marea Britanie si ar afecta intreaga lume.RecesiuneEconomistii UBS au avertizat ca un Brexit fara acord ar arunca tara in recesiune, iar unda socului va fi puternica si se va propaga rapid. Si asta in primul rand pentru ca relatiile economice dintre Regat si UE nu vor mai functiona dupa regulile Uniunii, ci dupa cele ale Organizatiei Mondiale a Comertului.Asadar, Marea Britanie se va intoarce la regulile internationale ale comertului dupa 46 de ani, va trebui sa instaureze de urgenta numeroase controale vamale si reglementari. Plus sa negocieze si sa semneze sute de tratate eonomice si comerciale. Britanicii nu par sa se fi pregatit nici macar teoretic pentru acest Plan B, scrie CNN.Lira se va prabusi, companiile vor avea pierderi uriase, somajul va urca alarmant. Se poate ajunge chiar la penurie de medicamente, aeroporturi si granite blocate pentru ca si aici se vor fi schimbat regulile jocului.Totodata, fara un acord va ramane la latitudinea britanicilor ce vor face cu milioanele de cetateni europeni care acum lucreaza legal in UK, protejati de tratatele UE.Analistii au calculat ca economia Marii Britanii va fi cu 7,7% mai mica la 15 ani de la un Brexit haotic, decat ar fi daca iesirea se face in baza unui acord si sunt pastrate tratatele comerciale actuale. Iar daca alunga si imigranti ...citeste mai departe despre " Un Brexit fara acord ar putea da ceasul inapoi cu zeci de ani. Joaca la cacealma cu cel mai negru scenariu " pe Ziare.com