Seismul a durat 1 minut, fiind al treilea cel mai puternic care a lovit tara in ultimele sase luni. Pana in prezent au fost inregistrate doar daune materiale.Cutremurul a avut loc la 24,6 de kilometri adancime si epicentrul, la 54 de kilometri nord-est de Pinotepa Nacional si la 109 kilometri vest-sud-vest de Oaxaca, potrivit CNN.Dupa aproximativ o ora, la 18.36, a fost inregistrata o replica puternica, cu magnitudinea 5,8, potrivit USGS (Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite). Acest seism a avut loc la o adancime de 8,9 kilometri, iar epicentrul lui, la 35,5 kilometri est-sud-est de Pinotepa Nacional si la 145 de kilometru sud-vest de Oaxaca.Serviciul national seismologic din Mexic a inregistrat, pana la ora locala 20.30, 150 de replici.Presedintele Mexicului, Enrique Pena Nieto, a convocat Comitetul National de Urgente. De cealalta parte, Luis Felipe Puente, coordonator privind protectia civila din cadrul guvernului, a informat ca nu se asteapta valuri de tip tsunami pe coastele mexicane."Nu au fost inregistrate daune majore. S-a simtit foarte puternic pe coasta Guerrero, de la Oaxaca la Michoacan, iar in Ciudad de Mexico a provocat panica. Nu exista pierderi de vieti raportate si nici mari daune materiale", a spus secretarul guvernului Alfonso Navarrete, care a explicat ca seismul a durat 1 minut.Autoritatile fac o evaluare a pagubelor inregistrate in zona.Oaxaca este, potrivit Serviciul national seismologic din Mexic, unul dintre statele mexicane cu cea mai mare seismicitate. Aici au loc aproximativ 25% dintre cutremurele din Mexic.In luna septembrie a anului trecut, doua seisme puternice au avut loc in Mexic. Primul, pe 7 septembrie, cu magnitudinea de 8,1, in sudul tarii, iar cel de-al doilea, de 7,1 magnitudine, pe 19 septembrie, care a provocat moartea a peste 220 de persoane. ...citeste mai departe despre " Un cutremur puternic, urmat de 150 de replici, a zguduit Mexicul: Presedintele a decretat starea de urgenta " pe Ziare.com