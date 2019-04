Un deputat de extrema dreapta din Bundestag este acuzat ca ar fi agent rus

BBC formuleaza aceste acuzatii in urma unei anchete pe care a efectuat-o impreuna cu saptamanalul german Der Spiegel, televiziunea publica germana ZDF si cotidianul italian La Republicca.Ancheta are la baza documente ruse.Unul dintre aceste documente, furnizat de catre organizatia rusa "Dossier Center", infiintata de catre fostul oligarh Mihail Hodorkovski, vizeaza sa demonstreze amestecuri ruse in strainatate.In document sunt detaliate presupuse tentative ale Moscovei de influentare a decidentilor in intreaga Uniune Europeana ( UE ) in subiecte precum Crimeea sau Ucraina.Un e-mail de la un ofiter rus de informatiiAcest document a fost trimis pe e-mail, ca fisier atasat, intitulat "Alegeri la Bundestag".In el apare numele lui Markus Frohnmaier, ale carui "sanse de a fi ales in Bundestag sunt mari" si a carui campanie electorala trebuie sa fie "sustinuta". "Rezultatul: vom avea propriul nostru deputat in Bundestag", se arata in e-mail.Un fost ofiter rus din cadrul contraspionajului, Petr Premiak, un fost membru al Camerei superioare a Parlamentului rus, a recunoscut ca este autorul e-mailului - insa nu si al documentului.Destinatarul e-mailului era Serghei Sokolov, un functionar de rang inalt din cadrul administratiei lui Vladimir Putin Nimic nu arata insa, potrivit BBC, ca Rusia ar fi oferit vreo "sustinere materiala" campaniei lui Markus Frohnmaier.Alt document, care dateaza din aprilie 2017, intitulat "Frohnmaier election campaign/action plan (draft) " evoca, "in afara de o sustinere materiala", o "sustinere mediatica"."Nici control, nici ajutor financiar"Alesul german a declarat pentru BBC ca habar nu are despre aceste documente."Clientul nostru subliniaza ca nu a fost nicioata ales sub controlul unui tert. Clientul nostru nu a cerut sau primit ajutor financiar (...) direct sau prin intermediul unor terti", au raspuns avocatii sai intr-un comunicat.Deputatul s-a pronuntat, cu toate acestea, cu regualritate impotriva sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana (UE) Moscovei si s-a dus atat in Crimeea, un teritoriu ucrainean anexat de Rusia in 2014, cat si in estu ...citeste mai departe despre " Un deputat de extrema dreapta din Bundestag este acuzat ca ar fi agent rus " pe Ziare.com