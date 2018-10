"Stiu ca nu pot cere guvernelor, dar pot cere partidelor politice sa faca campanie impotriva referendumului anti-LGBT din Romania si cer oficial presedintiei acestui Parlament sa investigheze acuzatiile ca s-au folosit fonduri ale Parlamentului European in campania pentru referendum", a declarat Sophia in 't Veld, europarlamentar din grupul ALDE.Citeste si Dezbatere despre Romania in PE: Timmermans a avertizat ca situatia s-a deteriorat, Dancila si europarlamentarii PSD au incercat sa deturneze dezbaterea spre chestiunea "protocoalelor ilegale"Sophia in 't Veld a avut un mesaj si pentru Viorica Dancila."Sunt dezamagita de discursul dumneavoastra. Parlamentul European nu este inamicul dumneavostra, noi nu atacam Romania. Suntem cu totii in aceeasi familie, dar exprimam preocupari cu privire la evolutiile din tara dumneavoastra. As sugera sa acceptati acest lucru si mana pe care v-o intindem. Nu incercati sa aveti o confruntare cu Parlamentul European, nu intrati in defensiva", a spus europarlamentarul.Intrebat de jurnalisti despre posibilitatea ca fonduri europene sa fi fost folosite in campania pentru referendum, Liviu Dragnea a spus, miercuri, ca acest lucru reprezinta "o prostie".Vezi si:Paine vanduta in pungi cu pliante proreferendum. Producator: Au ajuns in interior din neglijentaUn preot din Braila a fost sanctionat de politisti pentru ca a montat pe gardul bisericii un afis pro referendum ...citeste mai departe despre " Un europarlamentar ALDE cere verificarea finantarii referendumului din Romania. Ce zice Dragnea " pe Ziare.com