Conform agentiei italiene ANSA, ranitii, dintre care unul se afla in stare grava, sunt toti din randul persoanelor de pe feribot, in timp ce pasagerii iahtului au scapat teferi.La bordul feribotului se aflau circa 350 de persoane.Garda de Coasta italiana a escortat feribotul pana in insula Salina, iar iahtului i s-a ordonat sa acosteze in insula Lipari.Insulele Eoliene, situate la nord de Sicilia, sunt o destinatie populara pentru vacanta de vara. ...citeste mai departe despre " Un feribot cu 350 de pasageri la bord s-a ciocnit cu un iaht in Mediterana " pe Ziare.com