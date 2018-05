Conform deciziei tribunalului, lui Sun ii vor fi interzise pe viata drepturile politice si ii vor fi confiscate de catre stat toate proprietatile personale si castigurile ilegale, transmite agentia EFE.Procesul contra lui Sun Zhengcai, care pana la caderea sa in dizgratie era considerat ca unul dintre principalii candidati sa-i succeada in functie presedintelui chinez, Xi Jinping, a inceput in aprilie.In iulie 2017, forul anticoruptie al Partidului Comunist Chinez a inceput investigatiile fata de Sun, care atunci era membru al influentului Birou Politic al partidului, iar in luna septembrie a fost exclus din randurile formatiunii si destituit din toate functiile politice.Cateva luni mai tarziu, in februarie, procurorii au prezentat acuzatiile la adresa lui Sun, in varsta de 54 de ani, conform carora ar fi profitat de functiile politice ocupate la Beijing sau in provincia nord-estica Jilin pentru a primi sume mari de bani si proprietati.Sun "si-a admis vinovatia, a aratat ca regreta faptele si ca va accepta sentinta", au informat autoritatile la inceputul procesului, care se inscrie in campania anticoruptie initiata de Xi de la preluarea presedintiei in 2013 si soldata cu pedepse pentru numerosi oficiali ai Partidului Comunist.Citeste si:Anticoruptia in China : oficial gasit cu o suma uriasa, 4 masini de numarat s-au stricatOficial chinez, condamnat la moarte pentru fapte de coruptieChina face curatenie: Zeci de oficiali regionali corupti au fost demisiLupta Chinei impotriva coruptiei: Sute de mii de oficiali, sanctionati ...citeste mai departe despre " Un oficial important din China a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru ca a luat spaga " pe Ziare.com