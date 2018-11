Nikola Gruevski, care a demisionat in anul 2016 dupa ce a fost la putere zece ani, a fugit din Macedonia dupa ce a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru acte de coruptie, relateaza Reuters.Politia macedoneana a emis un mandat de arestare pe numele fostului prim-ministru in conditiile in care nu s-a prezentat in instanta pe 9 noiembrie.Surse citate de ziarul Magyar Idok afirma ca Oficiul ungar pentru Imigratie si Azil a stabilit ca au fost intrunite conditiile pentru acordarea azilului politic.Nikola Gruevski a confirmat ca a primit azil politic in Ungaria. "Astazi, Republica Ungaria, stat membru al NATO si al Uniunii Europene, a raspuns favorabil cererii mele de a obtine azil politic din cauza persecutiilor politice din Macedonia", a transmis Gruevski. ...citeste mai departe despre " Un fost premier condamnat la inchisoare pentru coruptie a primit azil politic in Ungaria " pe Ziare.com