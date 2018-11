Conform Yedioth Ahronoth, citat si de Haaretz, fostul sef al Mossad Ephraim Halevy s-a alaturat controversatei firme de spionaj Black Cube, ca membru al boardului. El va si cauta si verifica potentili clienti si va fi si consilier pentru probleme operationale si de intelligence.De asemena, el ar putea fi ales presedinte al companiei.Halevy, in varsta de 83 de ani, a fost seful Consiliului pentru Securitate Nationala, ambasador la UE si cel de-al noualea sef al Mossad.Black Cube, infiintata in 2010 de Avi Yanus si Dan Zorella, veterani ai serviciilor de informatii israeliene, s-a aflat de mai multe ori in centrul atentiei in ultimii ani.Doi angajati Black Cube au fost arestati in 2016 la Bucuresti, pentru ca au accesat mailul fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi cu scopul de a o intimida si hartui, scrie Haaretz.Numele firmei apare si in mai multe scandaluri: cel al producatorului Harvey Weinstein, care ar fi cerut sa fie verificate persoanele care il acuzau de agresiune sexuala, dar si cel in care angajati ai Black Cube ar fi folosit identitati false pentru a afla informatii despre membri ai administratiei Obama care sustineau acordul nuclear cu Iranul, precum si in cel legat de implicare intr-o campanie de denigrare a ONG-urilor din Ungaria . ...citeste mai departe despre " Un fost sef al Mossadului se alatura Black Cube, firma care a spionat-o pe Kovesi " pe Ziare.com