Un general acuzat de genocid si crime impotriva umanitatii s-a ales cu pagina de Facebook suspendata

Generalul Min Aung Hlaing apare pe o lista de aproximativ 20 de persoane sau organizatii din Myanmar despre care "experti internationali (...) au stabilit ca au comis sau au permis incalcari grave ale drepturilor omului", relateaza AFP.Acest anunt al Facebook intervine in ziua in care anchetatori ONU au cerut ca justitia internationala sa-l judece pe comandantul armatei birmane si pe alti cinci gradati de rang inalt in legatura cu "genocid", "crime impotriva umanitatii" si "crime de razboi" comise impotriva unor musulmani rohingya.Facebook nu mentioneaza explicit criza rohingya, care a impins in exil, in Bangladesh, din august 2017, peste 700.000 dintre acesti musulmani privati de drepturi in Myanmar, insa evoca in comunicatul sau "teribile violente etnice in Myanmar".Comandantul armatei birmane, care foloseste Facebook drept instrumentul sau oficial de comunicare, nu a reactionat imediat la acest anunt.Importantul post de televiziune militara Myawady a ramas, de asemenea, fara Facebook.Facebook a plasat, in iunie, un grup de calugari extremisti birmani pe lista sa neagra, dupa ce a recunoscut ca a fost "lent" in gestionarea unor continuturi rasiste in aceasta tara din Asia de Sud-Est, unde reteaua de socializare este omniprezenta.Anchetatorii ONU - care actioneaza in legatura cu atrocitatile comise asupra minoritatii musulmane rohingya - au apreciat recent ca Facebook a jucat "un rol determinant" in propagarea discursului urii.